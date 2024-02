Homem é condenado a 12 anos de prisão por matar amigo em Mombaça

Um homem foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo assassinato do amigo no município de Mombaça , a 300 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu em 2022, e o julgamento foi realizado na última quinta-feira, 8.





De acordo com informações do Ministério Público do Ceará (MPCE), o crime aconteceu na madrugada do dia 22 de fevereiro de 2022, na zona rural do município. O réu teria atingido a vítima a facadas.





As investigações apontam que o homem era amigo da família do réu e tinha sentimentos amorosos por ele. Os dois costumavam se encontrar em uma casa desabitada, onde o corpo da vítima foi encontrado.





O Tribunal do Júri acatou as teses da 2ª Promotoria de Justiça de Mombaça, representada pelo promotor de Justiça Oto Sérgio Silva de Araújo Júnior, e atribuiu ao réu o crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel.





O POVO