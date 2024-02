Homem é sequestrado após filho contrair dívida de R$ 88 mil em SP

Um homem de 63 anos de idade, identificado como Virgílio José da Silva, foi sequestrado na noite da última quarta-feira, 31, na Zona Norte de São Paulo. Segundo a polícia, Virgílio, que trabalha como porteiro, foi sequestrado após seu filho ter contraído uma dívida de R$ 88 mil.





De acordo com depoimento da esposa do vigilante, dois homens chegaram na residência do casal por volta das 22h45min do dia 31. A dupla informou que realizava a entrega de uma cama, encomendada pelo filho do porteiro.





Ainda conforme o depoimento da mulher, por estar vestindo um pijama, teria pedido para o esposo abrir a porta. Ao chegar na entrada da casa, o homem foi rendido pelos dois falsos entregadores. As informações são do Metrópoles.





Ao correr para o portão, a esposa de Virgílio afirma ter visto o marido sendo colocado a força em um carro de cor branca, com insulfilme nos vidros. O paradeiro de Virgílio é desconhecido até o momento.





Após examinar as imagens de câmeras de segurança do local, a polícia identificou que Virgílio foi rendido por dois homens, que utilizavam um objeto ainda não identificado. Os policiais suspeitam que poderia ser um taser, arma de eletrochoque, ou uma arma de fogo.





Nas imagens obtidas pela polícia, é possível ver alguns clarões dentro do carro, o que sugere que o objeto portado pelos criminosos era um taser.





Filho de porteiro viajou para o Paraguai no dia do sequestro





Após obter o depoimento de familiares de Virgílio, a polícia ficou sabendo que o filho do homem, identificado como Paulo Henrique Mendes, de 35 anos, viajou com urgência no dia do sequestro.





Aos investigadores, Paulo afirmou que teria viajado inicialmente para o Rio Grande do Sul e, em seguida, para o Paraguai. Ele também afirmou que havia contraído uma dívida com agiotas, que teriam sequestrado seu pai.





Em novo depoimento à polícia, porém, Paulo mudou sua versão. Segundo a polícia, ele teria furtado R$ 88 mil de uma tabacaria que fica no Centro de São Paulo e o crime havia sido descoberto. Conforme Paulo, pessoas ligadas a tabacaria haviam feito o sequestro de seu pai e só o soltariam com o pagamento da dívida.





“Seu pai tá bem, só paga o resto”, teriam dito sequestradores





Após o sequestro de Virgílio, a polícia identificou que Paulo fez dois depósitos de R$ 44 mil, em uma conta bancária pertencente a Arlete Ribeiro Gomes de Souza Melo, de 56 anos, dona da tabacaria.





Os comprovantes do depósito foram enviados para um número de celular pertencente a Kleber Kretli Kima, genro de Arlete. Paulo também mostrou à polícia mensagens que trocou com Kleber.

“Seu pai tá bem, só paga o resto”, diz um trecho da conversa atribuída a Kleber. “Aqui é o crime”.





Na última sexta, 2, Arlete e o genro foram presos por agentes da Polícia Civil de São Paulo.





À polícia, Arlete teria afirmado que falou sobre sequestrar Paulo ou algum familiar dele para forçar o pagamento da dívida, mas que não sabe quem sequestrou Virgílio. Já Kleber disse que Paulo devolveu o dinheiro à Arlete por ter se arrependido do furto.





Após os depoimentos, a polícia pediu que a prisão de Arlete e Kleber fosse convertida de flagrante para preventiva.





Até o momento, mesmo com a devolução do dinheiro, o paradeiro de Virgílio é desconhecido.





O POVO