Homem perde o antebraço após ataque de cão durante tentativa de furto

Um homem de 49 anos, suspeito de tentar furtar uma chácara na cidade de Uberaba, na região do Triângulo Mineiro, ficou seriamente ferido depois de ser atacado por um cão da raça pitbull. Ele teve de amputar o antebraço, disse em nota o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).





A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) confirma que o homem possui antecedentes criminais por furto, roubo e ameaça e sofreu ferimentos nas canelas, tornozelos e mão esquerda, além de lesões leves no antebraço direito e lado direito do peito.





Em nota, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) apontou que “ao verificar que o paciente tinha lesão exposta (o hospital) o encaminhou direto ao centro cirúrgico, onde ele passou por cirurgia e teve o antebraço amputado”.





Ainda conforme o hospital, o homem continua internado no setor de enfermaria ortopédica do hospital para tratamento com remédios e tratamento de feridas. O homem não tem previsão de alta hospitalar.





