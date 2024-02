Jovem que viralizou ao filmar "crush" na missa recebe bênção do padre após "conquistar" pretendente

A enfermeira Thalía Mara, que conseguiu fisgar a atenção do “crush” da missa após publicar um vídeo no TikTok mostrando o rapaz na igreja, está vivendo um novo capítulo nessa história, que ainda não é de amor, mas já foi abençoada pelo padre.





O "rapaz misterioso" do vídeo, Marcelo Guarnieri, entrou em contato com a enfermeira de 26 anos e ambos começaram a conversar após ele descobrir sobre o viral. Com a repercussão nacional da história, o padre que ministrava a missa no dia do vídeo abençoou os jovens e a união.





O sacerdote ainda deu de presente para a moça uma imagem de Santa Inês.





Padre abençoa enfermeira e jovem que se conheceram após vídeo gravado durante missa viralizar





Ao O POVO, a enfermeira conta que ambos foram convidados para irem até a igreja para receber a bênção, apesar de que, no momento, eles estão apenas se conhecendo melhor e cultivando uma “linda amizade”. Isso porque, conforme ela destaca, um relacionamento demanda alinhamento e diálogo.





“Relacionamento, para os dois [Thalía e Marcelo], não começa dessa maneira como nos conhecemos. Ainda temos muito a ser conversado e alinhado. No momento, estamos vivendo uma linda amizade”, detalhou para O POVO.





O vídeo viral do momento já conta com mais de 12 milhões de visualizações e 585 mil curtidas.





Enfermeira revela como decidiu filmar homem que achou bonito em missa





Thalía revela que teve a ideia de gravar Marcelo pois estava sem os óculos e achou o rosto dele familiar, então decidiu registrar o momento para tentar identificar o rapaz.





Entretanto, ao perceber que se tratava de um desconhecido, pensou que a situação se encaixaria perfeitamente na “trend” do TikTok que utiliza a canção “Never Forget You” (Nunca esquecer você) da banda britânica, Noisettes.





A música, que é sucesso no aplicativo de vídeos, é usada quando usuários encontram um possível pretendente, mas por algum motivo não devem encontrar a pessoa novamente. Com a ideia em mente, Thalía, despretensiosamente, publicou o vídeo no dia 27 de janeiro.





Alguns dias depois, porém, milhões de brasileiros já haviam visto o vídeo e inúmeros portais de notícias estavam publicando recortes da história.





Jovem que viralizou ao gravar homem na missa diz estar assustada com repercussão do vídeo





Thalía contou ao O POVO que está empenhada em responder os pedidos de internautas por atualizações sobre o envolvimento dela com Marcelo. A jovem relata ainda diante do alcance do vídeo, o telefone, bem como as redes sociais, estão se tornando quase "um trabalho extra".





"Admito que eu estou um pouco assustada com tamanha repercussão. Ainda não sei qual é o propósito de Deus com essa história na minha vida, mas só por saber que estamos ajudando bastante pessoas que já tinham desistido e iludidos com o amor já é um grande alcance"





Thalía Mara





A jovem disse ainda que não sabe se vai continuar criando conteúdo para a internet, mas, caso aconteça, ela já tem objetivos claros para o alcance que conquistou nas redes com o viral: ajudar e mostrar histórias de luta e superação para os milhões de brasileiros que atualmente a seguem.





