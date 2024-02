Lesão na região genital causou morte de jovem após encontro com jogador

O atestado de óbito de Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, indica que a jovem morreu em decorrência de uma ruptura em região genital. Lívia morreu na noite de terça-feira após encontro com Dimas Cândido Filho, jogador do sub-20 do Corinthians.





O documento emitido pelo Hospital Municipal do Tatuapé foi obtido pelo g1 e informa que foi constatada uma "rutura (sinônimo de ruptura) de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda". O Instituto Médico Legal (IML) ainda realizará esses exames complementares no corpo da jovem que poderão indicar a causa dessa ruptura numa região que fica na parte baixa do abdômen, entre o útero e o reto.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso ocorreu por volta das 21h30 de terça-feira, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, onde o jogador das categorias de base do Corinthians tem um apartamento. Testemunhas informaram à polícia que a mulher estava com muito sangramento nas partes íntimas, e que ela havia passado mal e desmaiado quando estava na casa do atleta. Ela morreu no hospital, após quatro paradas cardíacas.





De acordo com o boletim de ocorrência, Dimas disse aos policiais que ele havia conhecido Lívia pelo Instagram, e que se encontraram pela primeira vez em seu apartamento na noite de terça. Ele disse que os dois não fizeram uso de entorpecentes nem de bebida alcoólica, e quando estavam tendo relações sexuais, ela começou a "se sentir mal, apresentando sangramento na vagina e desmaiou".





Ele então ligou para o Samu, que o orientou a fazer massagens cardíacas e a prestar os primeiros socorros. Quando o Samu chegou, a mãe da menina foi avisada que eles estavam indo para o Hospital Tatuapé. O jogador acompanhou a moça na ambulância. Cerca de 20 minutos depois que ela chegou ao hospital, o médico chamou os pais da jovem e informou que ela havia morrido.





Como a mulher tinha muitas fissuras na vagina e sangramento, a Polícia Militar foi acionada. Dimas foi até seu apartamento junto com os policiais, porque estava sem camisa e sem documentos. Chegando lá, os policiais viram sangue no chão, toalhas e lençóis sujos de sangue e que a cama havia sido movida.





Extra