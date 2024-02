Mulher denuncia que foi vítima de estupro em entrevista de emprego

Uma mulher, que não quis ser identificada, denunciou o dono de uma empresa por estrupo durante uma entrevista de emprego. O caso ocorreu recentemente, em Porto de Moz, no Pará, em uma loja localizada no centro da cidade.





A vítima conta que foi até a loja após encontrar um anúncio de vaga para vendedor na empresa. Contudo, ao conversar com o dono do estabelecimento, ela estranhou os questionamentos feitos por ele.





Segundo a mulher, o homem estava mais interessado na vida pessoal dela do que em temas relacionados à oportunidade de trabalho. As informações são do jornal Diário do Pará





Após a “entrevista”, o dono do empreendimento pediu para que ela voltasse à loja mais tarde. A vítima retornou ao local, conforme instruído pelo homem, e foi levada para o interior do imóvel, onde o suspeito tentou estuprá-la, segundo a versão da vítima.





A mulher relata que, inicialmente, tentou resistir mas foi obrigada, pelo agressor, a se despir. Depois do abuso, o homem falou que ela estava contratada e que já podia iniciar as atividades.





No dia seguinte, a mulher registrou um boletim de ocorrência e realizou exames de corpo de delito. O homem chegou a ser preso, mas foi solto horas depois.





A vítima relata sentir medo de sair de casa devido às possíveis retaliações por parte do seu agressor.





