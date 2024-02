NOTA DE FALECIMENTO DE DONA MARIA ERNITA SOUZA

É com imenso pesar que informamos o falecimento de Dona Maria Ernita Souza, matriarca da família Brasileiro, mãe da presidente da Câmara Municipal de Sobral, Vereadora Socorrinha Brasileiro.





O velório acontecerá na Rua Nazaré Pereira, ao lado da Praça Profº. João de Deus do Nascimento, conhecida popularmente como Largo Nossa Senhora do Carmo, no Centro, no distrito de Taperuaba.





O sepultamento realizar-se-á amanhã (segunda-feira - 05/02), às 16h, no cemitério Público de Nossa Senhora da Piedade, na Rua Francisco Alves Pereira, conhecida popularmente como Rua Francisco Monte, próximo à Escola Francisco Monte, no Centro, no distrito de Taperuaba.





Em tempo





Manifestamos os mais profundos sentimentos de solidariedade à família e amigos. Que Deus, com sua infinita bondade, conforte todos neste momento de dor e saudade.