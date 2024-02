Suspeito de ameaçar moradores no Pirambu é preso

Um homem de 24 anos foi preso por suspeito de ameaçar moradores no bairro Pirambu, em Fortaleza. O caso foi registrado neste sábado, 3. Desde quinta-feira, 1º, a região da Capital enfrenta problemas após facção criminosa tentar "decretar luto" por morte de traficante no Rio de Janeiro.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o homem preso neste sábado era investigado por integrar grupo criminoso que é responsável pelas ameaças.





Conforme o órgão, houve troca de informações entre a Coordenadoria de Inteligência (Coin) e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).





A prisão foi realizada pelo Comanto Tático Motorizado (Cotam), da Polícia Militar do Ceará. O suspeito é Jorge Luis Alves de Freitas Filho, de 24 anos, que possui antecedentes por posse e/ou porte irregular de arma de fogo.





Com o homem, a Polícia apreendeu uma arma de fogo, munições e cocaína. Além de um aparelho celular e dinheiro em espécie.





No Pirambu, diversos comerciantes e empresários se viram obrigados a fechar o negócio temporariamente por ameaças de criminosos. O motivo seria a morte do traficante Fábio de Almeida Maioa, conhecido como "Biú". Conforme O POVO apurou, as ameaças persistiam ainda no fim de semana.





