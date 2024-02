Nove jiboias são resgatadas em um só dia no Ceará; chuvas fazem animais deixarem habitat

Neste fim de semana, nove jiboias foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros no Ceará.





No total, foram 11 acionamentos, mas dois animais conseguiram fugir antes da chegada dos agentes. Com as chuvas, é comum que os animais silvestres deixem seu habitat natural e acabem chegando em algumas residências.





Um dos casos ocorreu em Fortaleza, no bairro Conjunto Ceará, na madrugada do sábado, 10.





À tarde, mais duas cobras foram resgatadas no bairro de Fátima, uma no jardim de uma residência e a outra no meio da via, próximo a uma unidade hospitalar.





À noite, outra tentativa de resgate, desta vez no bairro Papicu, mas o animal conseguiu se evadir.





As outras ocorrências foram em São Gonçalo do Amarante, quando uma serpente de grande porte foi resgatada no quintal de uma casa; em Juazeiro do Norte, com dois chamados; e em Itapipoca, Crato e Quixeramobim.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve outra tentativa de resgate, em Sobral, também no sábado. "Porém, a jiboia escolheu não ser incomodada e entrou em um galho seco, impossibilitando sua retirada", relata matéria divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Prevenção





Os Bombeiros afirmam que, normalmente, as cobras só atacam quando se sentem ameaçadas, por isso é possível, quando o animal for avistado, o melhor a fazer é desviar o caminho.





As orientações são:- Usar sempre um bastão ou vara longa para manipular objetos ou mato, lixo que possam conter algo escondido por baixo, de modo a manter-se distante em caso de um ataque de cobras





- Manter seu quintal limpo e não acumular lixo, ou resto de materiais de construção ou quaisquer outros tipos





- Não estacionar veículo próximo a mato, lagoa, lugar escuro ou úmido





- Use sempre calçado fechado e calças compridas. Se estiver em um local que é conhecido por ter cobras use botas de cano alto ou perneiras para proteger a parte de baixo das pernas





- Nunca tente capturar uma cobra, em uma época digital, sugerimos filmar a cobra, dando um zoom, aproximando ao máximo, principalmente da cabeça, para que seja possível sua identificação, em caso de picada.





"Sempre que encontrar uma serpente ou animal silvestre, ligue rapidamente para os telefones do 190 ou 193, os resgates podem ser realizados por equipes especializadas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) ou do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE)".





O POVO