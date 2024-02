POLÍCIA CIVIL INVESTIGA SE DUPLA MORTA NO JOTOBÁ É A MESMA QUE ROUBOU UM IDOSO DE FORMA VIOLENTA NO CENTRO DE SOBRAL

A delegacia regional de polícia civil deverá abrir um inquérito para investigar se os dois homens mortos na Areninha da Cohab 2 em Sobral na noite desta sexta-feira, dia 2, são os mesmos que assaltaram um senhor de idade com bastante violência nas proximidades do Arco, no Centro de Sobral, crime ocorrido . Segundo um investigador, o fato dos assassinatos pode estar ligado a essa conduta.





As vítimas do duplo homicídio foram identificadas por Vinícius Pompilho Parante (camisa amarela) e Francisco Robson Ferreira Sales de 20 anos de idade. Este por último morreu minutos após dar entrada no hospital Santa Casa.





Os corpos já se encontram no núcleo da PEFOCE em Sobral. Agora a polícia civil deverá investigar todo o caso e assim destrinchar os motivos e a autoria do fato.





Com informações de FNews