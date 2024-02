Túnel da Aguanambi: obra deve ser iniciada no segundo semestre de 2024

O túnel que será construído no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio com Aguanambi, em Fortaleza, deve ter obras iniciadas no segundo semestre de 2024. Previsão foi divulgada pela Prefeitura de Fortaleza na noite desta sexta-feira, 2.



Construção da estrutura é parte de um pacote de investimentos recorde de R$ 2,2 bilhões. Intitulado ‘Vida Nova’, programa foi apresentado pelo prefeito José Sarto (PDT).

Iniciativa é dividida em quatro eixos, sendo eles: Urbanização; Meio Ambiente; Novos Equipamentos para Ampliação de Serviços e Infraestruturas Viárias e Mobilidade.

O eixo mobilidade conta com R$ 137,5 milhões de investimento. O túnel é uma das obras a ser realizada e deve melhorar o fluxo na região. Só em desapropriação o Município deve investir cerca de R$ 12 milhões para viabilizar a construção da estrutura.

