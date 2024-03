Polícia do Paraná prende mais um envolvido no assalto ao Banco Central, em Fortaleza

Um dos envolvidos no furto ao Banco Central, no Ceará, em 2005, foi preso na manhã desta quinta-feira (29), em Londrina, no Paraná. O homem, de 46 anos, que não teve a identidade revelada, também era considerado foragido por tráfico internacional de drogas.





De acordo com a Polícia Militar do Paraná, uma troca de informações entre órgãos de segurança de diferentes estados foi o que possibilitou a captura do suspeito. Ele foi achado escondido em uma casa onde foram apreendidas 20 munições e uma pistola de calibre 9 milímetros, além de diversos objetos que ainda serão investigados.





"Diante da periculosidade do indivíduo, o Gaeco [Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado] foi acionado para dar apoio nas diligências, com uma ordem judicial para buscar no local em que o indivíduo estava escondido e cumprir o mandado de prisão que estava em vigor, em seu desfavor", informou, em nota, a corporação.









PRISÕES DE ENVOLVIDOS NO FURTO AO BANCO CENTRAL





No ano passado, a Polícia conseguiu prender outros envolvidos no furto ao Banco Central de Fortaleza, que data de 2005.





Foram capturados Marcos Rogério Machado de Morais, mais conhecido como "Bocão", apontado como o responsável pela "engenharia" do túnel por onde dezenas de criminosos passaram para furtar cerca de R$ 165 milhões da instituição financeira, e Adelino Angelim de Sousa Neto, que já havia sido condenado pelo envolvimento na ação criminosa que ficou conhecida em todo o País.

RELEMBRE O CASO





O assalto ao Banco Central, em Fortaleza, aconteceu em agosto de 2005, liderado por Antônio Jussivan Alves dos Santos, mais conhecido como "Alemão". O crime resultou na subtração de R$ 164 milhões, entre joias e dinheiro.





(Diário do Nordeste)