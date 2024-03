Uninta e Dnocs unem forças para beneficiar famílias de Jaibaras

O objetivo da reunião foi discutir parceria para beneficiar famílias que residem no perímetro irrigado Ayres de Souza.

Na manhã da terça-feira (28) o reitor do Centro Universitário Uninta, Dr. Daniel Rontgen Spíndola Rodrigues, recebeu engenheiro agrônomo e servidor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), Joacir Moreira para uma importante reunião. O objetivo foi discutir parceria para beneficiar famílias que residem no perímetro irrigado Ayres de Souza, localizado no distrito de Jaibaras, em Sobral.





Além do Reitor e do engenheiro agrônomo, a reunião contou com a presença do coordenador do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia do Uninta, Prof. Dr. João Batista Cajazeiras, e o coordenador do Curso de Medicina Veterinária, Prof. Me. Carlos Henrique Melo.





Durante a reunião, o Prof. Carlos Henrique destacou que a parceria entre o Uninta e o Dnocs tem como objetivo impactar positivamente a região e promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Isso será alcançado através de diferentes projetos de extensão que serão desenvolvidos em conjunto com a comunidade.





Essa parceria representa um passo significativo para o desenvolvimento sustentável da região de Jaibaras e demonstra o compromisso do Uninta e do Dnocs em trabalhar juntos para melhorar a vida das famílias locais. Através de projetos de extensão focados na agricultura familiar, eles esperam promover a sustentabilidade e o crescimento econômico na região.





Por Edwalcyr Santos / Portal Paraíso