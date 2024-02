Polícia resgata bebê de 6 meses mantido em cárcere privado

Nessa terça-feira (30/1), a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu duas mulheres por suspeita de cárcere privado contra um bebê, de 6 meses, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Conforme informação do Metrópoles, a prisão ocorreu, após uma mulher, de 23 anos, mãe da criança, comparecer à delegacia para informar que o filho dela estaria com uma vizinha.





A mulher alegou às autoridades que temia frequentar o local devido a ameaças de morte por parte de indivíduos envolvidos com tráfico de drogas. Durante a conversa com a polícia, ela recebeu ligações de uma pessoa vinculada ao caso, ameaçando-a. A 4ª Delegacia de Polícia (DP) comunicou a 2ª DP para realizar o resgate, com apoio da Polícia Militar.





Enquanto duas suspeitas na residência negavam a presença da criança em cárcere, os policiais realizaram buscas e encontraram o bebê escondido em um dos cômodos, com sinais de fome. As mulheres foram conduzidas à Delegacia de Plantão, enquanto a mãe e o bebê receberam assistência do sistema social. Um inquérito foi aberto para investigar o ocorrido.





