Idoso mata companheira com marteladas no rosto

Na tarde desta quarta-feira (31/1), um idoso de 80 anos admitiu ter assassinado sua esposa com marteladas no rosto após uma discussão em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal.



Conforme informação do Metrópoles, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) recebeu uma denúncia anônima de possível feminicídio e, ao chegar ao local, encontrou o agressor, identificado como Francisco, que confessou ter utilizado um martelo para cometer o crime.

Dentro da residência, os militares depararam-se com a vítima, Hilda, de 68 anos, caída no sofá e apresentando múltiplas lesões na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar, constatou o óbito da mulher. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

