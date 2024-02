Gabigol se isola como sexto maior artilheiro da história do Flamengo; veja ranking

Além de quebrar o seu maior jejum de gols pelo Flamengo, Gabigol alcançou mais uma expressiva marca vestindo o Manto nesta quarta (31), na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa. O 154º gol isolou o atual camisa 10 como o sexto maior artilheiro da história do Rubro-Negro, deixando Leônidas da Silva e Jarbas para trás.





Agora, Gabigol mira o Top-5. A diferença ainda é grande para Romário, que ocupa a quinta posição do ranking com 204 gols. Pirillo, Henrique Frade, Dida e Zico completam a lista de maiores goleadores do clube da Gávea. Veja os detalhes da lista abaixo.





O gol vem em bom momento para Gabriel Barbosa, que foi titular pela primeira vez sob comando de Tite, que assumiu a equipe em outubro de 2023. O atacante busca recuperar seu espaço na equipe após um 2023 abaixo da expectativa, o qual terminou vivendo um jejum de gols desde 20 de agosto.





Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e, como o próprio atleta admitiu, pode estar vivendo sua última temporada pelo Rubro-Negro. As negociações entre a diretoria e o estafe do atleta pela renovação do vínculo estão paralisadas desde outubro.





Confira os maiores artilheiros da história do Flamengo: