Polícia fecha clínica suspeita de descartar cães no lixo em Parnaíba

Clínica veterinária responsável pelo despejo irregular de animais mortos foi fechada em Parnaíba.

Uma clínica veterinária responsável pelo despejo irregular de animais mortos em um contêiner de lixo na rodoviária de Parnaíba foi fechada.





“Conforme o avanço das investigações, a 2ª Seccional de Parnaíba, solicitou o mandado de busca e apreensão, como também, a suspensão da atividade comercial até regularização às normas ambientais, de saúde pública e de relações com o consumidor”, explicou o delegado Ayslan Magalhães.





A Polícia Civil do Piauí deu cumprimento na tarde desta terça-feira, dia 30, a um mandado de busca e apreensão na clínica veterinária em Parnaíba. Os policiais apreenderam documentos e colheram dados para a continuidade de investigações. Durante a ação, foram apreendidos diversos remédios vencidos na clínica em Parnaíba.





Caso





Os corpos de oito cachorros e 12 gatos foram encontrados no dia 24 de janeiro em Parnaíba. Os corpos estavam congelados e foram encontrados pelas equipes de limpeza da Prefeitura de Parnaíba. “Os corpos dos animais foram jogados no contêiner de dispensa de resíduos do terminal rodoviário, nas primeiras horas da manhã”, explicou o Ticiano Ribeiro Cruz, diretor da rodoviária de Parnaíba.





Fonte: PI24h