POLICIAIS CIVIS DA DELEGACIDA DE DEFESA DA MULHER DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, com apoio da Delegacia Regional de Sobral, em 09.02.2024, efetuou a prisão em flagrante de um homem 31 anos de idade, pelos crimes de lesão corporal, perseguição e dano ocorridos no contexto da Lei Maria da Penha, fatos ocorridos no Bairro Nova Caiçara, em Sobral e que tiveram como vítima uma ex-namorada do investigado.





De acordo com as investigações, a vítima teve um relacionamento amoroso curto com o investigado e este ficou inconformado com o término, passando a perseguir a vítima e Na data de hoje, o investigado seguiu a vítima na hora em que esta estava saindo para trabalhar, a abordou na rua e durante uma discussão, o investigado desferiu um murro no olho da vítima, momento em que esta, para se defender das agressões, usou uma garrafa térmica de água para atingir o investigado no rosto, conseguindo fugir do agressor.





Ele foi preso logo após o crime, quando recebia atendimento em um posto de saúde do bairro.





O investigado é monitorado por tornozeleira eletrônica e já responde pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Após o término dos procedimentos policiais, o autuado foi encaminhado à Penitenciária de Sobral.