URGENTE: Lewandowski afasta direção e faz intervenção no presídio federal de Mossoró

Após a fuga histórica de dois detentos da Penitenciária Federal em Mossoró, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, ordenou a substituição imediata da direção da unidade. Um interventor, cuja identidade não foi revelada, já está a caminho, acompanhado pelo Secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia.





Esta foi a primeira fuga registrada em prisões federais. Em resposta, o ministério anunciou uma revisão dos procedimentos e equipamentos de segurança em todas as penitenciárias federais, e a Polícia Federal foi acionada para investigar o ocorrido.





Os fugitivos, vinculados ao Comando Vermelho, haviam sido transferidos para Mossoró em setembro de 2023, após um motim violento no Presídio Antônio Amaro Alves. Atualmente, a penitenciária abriga 68 presos e está situada numa área rural do Rio Grande do Norte.





(Hora Brasília)