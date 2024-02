Vereador questiona valor da reforma do Mercado Central de Sobral

O edil visitou o mercado no último sábado (24) quando conversou com alguns permissionários que temem se manifestar para não serem punidos





Orçada em quase R$ 12 milhões, a reforma do Mercado Central de Sobral, está sendo questionada pelo vereador Mário Victor (MDB), que afirma que o gasto não condiz com o resultado. O edil visitou o pavilhão superior reformado do mercado no último sábado (24) quando conversou com alguns permissionários.





“Fui bastante solicitado de forma presencial e nas redes sociais para ver como está a real situação do Mercado Público de Sobral. Estive lá para acompanhar os relatos e a insatisfação dos comerciantes com essa obra do município”, disse o vereador que fez um vídeo da conversa com os permissionários preservando a identidade deles para evitar possíveis represália.





Além do valor da reforma que considera exorbitante, Mário Victor, destacou também a mensalidade que ficou 10 vezes mais cara que antes da reforma e o custo de cada boxe que, segundo ele, o prefeito Ivo Gomes teria afirmado que custou cerca de R$ 17 mil.





Durante a visita do vereador, uma permissionária reclama do pouco espaço dos estandes e da falta de porta de pratileiras. “Imagine um boxe desse pequeno e a lateral serve para o outro. Isso aqui custa R$ 17 mil? Não custa nem R$ 2 mil”, disse a comerciante.





Outra permissionária reclamou do preço do aluguel do boxe que custa R$ 275 e o bazar R$ 115. “A gente tem três meses. Se em três meses você não teve condições de pagar, vai para fora e perde tudo”, falou indignada. Um dos dos comerciantes mostrou o boleto de R$ 17, valor que era pago antes da reforma, e agora subiu para R$ 275 por um estande bem menor.





Os trabahadores reclamaram também da estrutura frágil dos atuais boxes. Segundo eles, além de não terem portas, o material é bem inferior ao dos boxes antigos que eram de ferro e mesmo assim os ladrões arrombavam.





O vereador usou a tribuna da Câmara Municipal de Sobral, desta segunda-feira (26) para cobrar de seus colegas uma ação e pedir que o poder executivo reduza a taxa do aluguel para R$ 100 ou R$ 150 para ajudar os comerciantes que de acordo com ele são os mais prejudicados com a reforma.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso