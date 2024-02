VÍDEO – PMs confundem agentes do BOPE com traficantes e trocam tiros no RJ

Uma câmera de segurança na comunidade Jorge Turco, em Rocha Miranda, Zona Norte no Rio de Janeiro capturou um confronto entre uma equipe do Bope e outra do 9º Batalhão da Polícia Militar (Rocha Miranda), conhecida como P-2.





A Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou o incidente, que ocorreu durante uma operação resultando na detenção de 14 criminosos. A comunicação entre os policiais mostra que não havia conhecimento sobre a presença de colegas de farda do outro lado. Até então, os agentes acreditavam que tratava-se de traficantes que estavam sendo perseguidos no local.





As imagens mostram oito indivíduos correndo pela rua, seguidos por policiais uniformizados armados com fuzis. Após um intenso tiroteio de cerca de um minuto e meio, os agentes descobriram que estavam atirando uns nos outros. O confronto terminou com cumprimentos entre os policiais, sem que ninguém saísse ferido.





A região enfrenta um clima de insegurança devido aos tiroteios entre facções e tentativas de invasão de criminosos do Morro do Chapadão, associados ao Comando Vermelho, contra o Morro da Pedreira, ligado à facção Terceiro Comando Puro.