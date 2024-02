Duas chacinas no mesmo dia no Ceará: quatro mulheres são mortas em Caucaia

Quatro mulheres foram mortas a tiros dentro de uma residência localizada no bairro Urucutuba, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). A chacina foi registrada por volta das 23 horas deste sábado, 17, na rua Raimundo Ferreira Rocha. As vítimas ainda não haviam sido identificadas oficialmente até a publicação desta matéria.





O POVO apurou que informações preliminares repassadas aos agentes de segurança que atenderam à ocorrência apontam que os criminosos estavam em um carro modelo Fiat Pálio, de cor escura.





Imagens feitas no local do crime mostram que duas das vítimas foram mortas em um sofá, enquanto as outras duas estavam em uma cama.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), duas das mulheres foram identificadas e tinham 44 anos e 39 anos. Outras duas seguem não identificadas formalmente.





Desde 2021, a SSPDS não divulga os nomes das vítimas de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte sob argumento de atender a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).





Em nota enviada às 11h47min deste domingo, 18, a pasta informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) conduziu um suspeito de envolvimento em ações criminosas. O suspeito está sendo ouvido, na manhã deste domingo, 18, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).





As investigações estão a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), unidade da Polícia Civil da região.

Chacina de Aracoiaba





O caso registrado na Região Metropolitana de Fortaleza foi a segunda chacina registrada na noite deste sábado no Ceará. Cerca de duas horas antes, quatro pessoas foram assassinadas em Aracoiaba, no Maciço de Baturité.





O POVO apurou que PMs foram acionados para a ocorrência, a partir de ligações anônimas, e, quando chegaram ao local, depararam-se com as vítimas já em óbito.





Imagens do local do crime mostram que as vítimas eram quatro homens. Até a publicação desta matéria, nenhum dos mortos foi identificado oficialmente. Suspeitos do crime também não haviam sido presos.





*Atualizada às 12 horas de 18/2/2024





(O POVO)