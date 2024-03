CRIMINOSOS DÃO RAJADA DE BALAS E DEIXAM VÁRIAS PESSOAS BELEADAS DURANTE TENTATIVA DE ASSALTO

Na manhã deste sábado, 9 de março de 2024, um empresário, proprietário de um mercadinho localizado na Rua Maria Selma, no bairro Renato Parente, em Sobral, foi vítima de uma tentativa de assalto, que resultou não apenas em sua própria agressão, mas também na dos seus três funcionários, todos alvejados a tiros durante o confronto.





Os autores do crime, dois indivíduos armados, chegaram ao local em uma motocicleta. Câmeras de segurança do estabelecimento capturaram o momento em que eles abordaram o mercadinho, iniciando uma luta corporal com os funcionários na tentativa de realizar o assalto. A rápida escalada da violência resultou em ferimentos por disparos de arma de fogo tanto no proprietário quanto em três dos seus colaboradores.





Imediatamente após o ocorrido, as vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Regional da Cidade de Sobral, onde receberam atendimento médico urgente. A extensão de seus ferimentos e seu estado de saúde atual não foram divulgados até o momento.





A Polícia Militar e a Polícia Civil de Sobral foram acionadas e estão acompanhando o caso, utilizando as imagens de segurança como parte crucial da investigação para identificar e capturar os responsáveis pelo ato criminoso.





Com informações de Sobral Online