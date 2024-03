MORRE COMERCIANTE BELEADO DURANTE TENTATIVA DE ROUBO NO BAIRRO RENATO PARENTE

Lamentavelmente, o comerciante ferido a bala durante uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial no bairro Renato Parente, não resistiu e morreu.





O roubo aconteceu na manhã deste sábado, dia 9.





A vítima do latrocínio foi identificada como Tiago Robson Gomes de Lima, 35 anos, natural de Sobral.





A vítima ainda chegou a ser socorrida para o Hospital Regional Norte (HRN), mas não resistiu aos ferimentos.





A Polícia Civil está investigando o crime.





Sobral já registra 20 homicídios dolosos contra a vítima.









Detalhe





O chamado latrocínio é uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte. Esta enquadrado no artigo 157, §3, II do Código Penal, que consta no capitulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra vida como muito pensam. A pena prevista é de 20 a 30 anos de reclusão e multa. O latrocínio é considerado como crime hediondo segundo a Lei 8.072/90.