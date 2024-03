Alexandre de Moraes proíbe Bolsonaro de ir a eventos das Forças Armadas

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu, por determinação, a ida do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), de ir a eventos das Forças Armadas no aniversário de 60 anos do golpe militar, em 31 de março. O despacho é da última quinta-feira (7).





Moraes também estendeu a determinação aos ex-ministros Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sergio Nogueira, todos estão proibidos de frequentar “cerimônias, festas ou homenagens realizadas no Ministério da Defesa, na Marinha, na Aeronáutica, no Exército e nas Polícias Militares”.





(Diário do Poder)