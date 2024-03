APÓS PETROBRAS, NOVO TOMBO : Vale tem lucro de R$ 39,94 bilhões em 2023, queda de 58% em um ano

Em meio ao debate sobre a sucessão em sua presidência, a Vale anunciou um lucro de R$ 39,94 bilhões em 2023, cifra que representa um tombo de 58% frente o resultado do ano anterior. O desempenho mais fraco se deve a perdas cambiais e ao menor preço médio realizado pelos insumos no período.





A sucessão não fazia parte da pauta da reunião desta quinta-feira do conselho, mas o tema segue, mesmo que informalmente, na agenda dos conselheiros.





A Vale também anunciou nesta quinta-feira um acordo com a Anglo American para comprar uma participação de 15% no Complexo Minas-Rio e no Vale da Serra da Serpentina, que também abrange uma parceria operacional.





A mineradora brasileira contribuirá com recursos de minério de ferro de alto teor de Serpentina e desembolso complementar de caixa de US$ 157,5 milhões, sujeito a ajustes.





A operação, que deve ser concluída até o quarto trimestre de 2024, foi bem avaliada pelo Itaú BBA, que a classificou como estrategicamente positiva, por estar alinhada aos esforços da Vale de melhorar a qualidade média de seu portfólio, dada a alta qualidade do material produzido pela Minas Rio.





Os analistas do banco destacaram que a transação dará à Vale direito a 15% de produção por Minas Rio, o que representa cerca de 4 milhões de toneladas por ano.





Folha