CRISE EM SOBRAL : Vice-prefeita Christianne Coelho enfrenta demissões em massa e questões políticas

Mais de 20 integrantes do gabinete da vice-prefeita de Sobral, Christianne Coelho (PT), foram exonerados, incluindo onze nomes publicados no Diário Oficial e aproximadamente doze terceirizados, como vigilantes e auxiliares de serviços gerais. Christianne, que foi informada sobre as demissões pelo secretário de Planejamento e Gestão, Ramon Carvalho, mencionou que o aluguel do prédio da vice-prefeitura também foi encerrado. A justificativa dada para as exonerações foi a contenção de despesas, mas a vice-prefeita considera as razões como políticas, especialmente porque não houve conversa prévia com o prefeito Ivo Gomes (PSB) sobre estas medidas.





Ela expressou seu desconforto e surpresa com a situação, indicando que, ao contrário de outras secretarias que tiveram reduções parciais, seu gabinete enfrentou demissões completas. Após as demissões, Christianne buscou apoio em Fortaleza, discutindo o ocorrido com o governador Elmano de Freitas (PT) e lideranças do PT Ceará. Apesar das adversidades, ela afirmou estar tranquila com sua consciência, destacando seu compromisso com a cidade de Sobral. A relação entre Ivo Gomes e Christianne aparenta ter se deteriorado desde as eleições de 2022, com Ivo expressando reservas sobre movimentos políticos em torno de sua vice-prefeita.





