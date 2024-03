PM e suspeito morrem em troca de tiros durante tentativa de assalto na Vila Peri

Um policial militar e um suspeito morreram, na tarde desta sexta-feira (15), durante uma troca de tiros no bairro Vila Peri, em Fortaleza. Os óbitos ocorreram depois de uma tentativa de assalto na rua Abel Ribeiro, em frente a um galpão.





Segundo apurado pela TV Verdes Mares no local, tudo começou quando quatro suspeitos assaltaram um veículo, na rua Cardoso de Lima. Eles seguiram com o carro para tentar outros roubos. Na segunda ação do grupo, o tenente Luiz Rodrigues de Lima, de 59 anos, estava no local e reagiu.





O agente estava à paisana e teria percebido a movimentação dos assaltantes. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver o policial efetuando disparos e logo depois sendo baleado.





De acordo com informações preliminares do subtenente Castelo, da Polícia Militar, um homem, identificado como Maycon Douglas do Nascimento, de 25 anos, também foi atingido e morreu no local. Luiz Felipe Vieira Magalhães foi socorrido após ser atingido na coxa. E Paulo Alexandre Leite da Silva foi preso. O quarto suspeito, identificado apenas como ‘Cuscuz’, teria fugido do local com as armas.





O Diário do Nordeste acionou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará para mais informações sobre o caso e aguarda retorno. A matéria será atualizada assim que houver resposta.





(Diário do Nordeste)

Veja mais sobre: violência

Foto: Davi César/Sistema Verdes Mares