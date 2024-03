Governo Lula corta milhares do Bolsa Família após implantação de projeto

O governo federal implementou um projeto que resultou no término do Bolsa Família para milhares de lares em todo o país. Essa ação representa a penalidade mais grave para os beneficiários do programa, com implicações diretas na vida dessas famílias.





Antes do cancelamento permanente, as famílias têm a oportunidade de justificar eventuais irregularidades e corrigir os erros cometidos. Diversas situações podem levar ao fim do Bolsa Família, seja por cancelamento permanente ou bloqueio temporário, como deixar o Cadastro Único desatualizado por mais de dois anos, não responder aos chamados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, ou permitir que crianças e jovens tenham frequência escolar inferior a 85%.





Caso o Bolsa Família seja bloqueado, existe a possibilidade de contestar a decisão dentro de um prazo estipulado. O representante da família pode apresentar sua justificativa de defesa dentro de 30 dias a partir do bloqueio, com chances de reverter a situação e ter o valor bloqueado devolvido.





Para isso, é necessário comparecer ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social), solicitar a atualização de dados do Cadastro Único para desbloqueio do Bolsa Família, apresentar documentos que comprovem o cumprimento das regras do programa, responder ao questionário socioeconômico e aguardar a resposta do governo.





Com informações do Catraca Livre.