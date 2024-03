Áudio com últimos sons antes de implosão do submersível Titan é divulgado; OUÇA

Um áudio contendo os últimos sons captados do submersível Titan, que sofreu uma implosão fatal durante uma expedição aos destroços do Titanic em junho de 2023, foi divulgado pela primeira vez em um documentário britânico. Os sons, que se assemelham a batidas na parte interna do submersível, foram inicialmente descartados como não provenientes do Titan.





De acordo com o documentário intitulado “Minute By Minute: The Titan Sub Disaster”, as batidas foram captadas pela Força Aérea Canadense a partir do segundo dia de busca e se repetiam a cada 30 minutos com menor intensidade. No entanto, no ano passado, a Marinha dos Estados Unidos afirmou que esses sons não eram provenientes dos passageiros, mas sim de ruídos oceânicos ou de outros navios de busca.





Os sons persistiram durante os cinco dias de busca, reforçando a hipótese de que o submersível implodiu a uma profundidade de cerca de 3.800 metros abaixo do nível do mar, resultando na morte instantânea de todos os cinco tripulantes a bordo, que também eram seus pilotos.





O documentário, lançado em 7 de março deste ano, detalha os eventos que antecederam a tragédia e debate, com a participação de especialistas, se tais ruídos podem ser considerados evidências de que poderia haver sobreviventes após a perda de contato dos tripulantes com a superfície. Até o momento, não há previsão de estreia do filme “Minute By Minute: The Titan Sub Disaster” no Brasil.