Homem tenta matar ex-companheira com golpes de facão

Um homem tentou matar a ex-companheira com golpes de facão na tarde do último domingo (24) em Juazeiro do Norte. A vítima foi atingida por um golpe na mão esquerda, e a mãe dela, que tentou proteger a filha, também foi atingida por um golpe na cabeça. O homem está foragido.





O crime aconteceu no fim da tarde do domingo, que era feriado em Juazeiro do Norte pelo aniversário de Padre Cícero. A mulher, que trabalha como cabeleireira, estava na calçada de casa quando o suspeito chegou de moto, armado com o facão. Conforme testemunhas, os dois já haviam terminado o relacionamento, mas ele não aceitava a separação.





Logo após descer da moto, ele tentou golpear a ex-companheira, mas a mãe dela se colocou no meio para proteger a filha e acabou atingida na cabeça pelo facão. Ele atacou novamente a cabeleireira, atingida na mão esquerda. Uma vizinha que estava com as duas também acabou ferida no ombro. Em meio ao ataque, as duas conseguiram entrar em casa e fechar o portão.





Mesmo com o portão fechado, o homem ainda tenta golpear as vítimas e fica batendo no portão com o facão. Depois, ele desiste e foge do local. Após isso, as vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar, e a cabeleireira precisou passar por uma sutura na mão.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que a tentativa de feminicídio está sendo investigada pela Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte e que Polícia Militar está realizando buscas para capturar o homem.





Até a última atualização desta reportagem, o suspeito não havia sido localizado.





G1