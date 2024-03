Mãe e padrasto suspeitos de decepar órgão genit@l de criança vão à audiência

A mãe e o padrasto do garoto de 5 anos que teve o órgão genital decepado pelo padrasto na cidade de Canindé, no interior do Ceará, irão passar por uma audiência de instrução na tarde desta terça-feira (26). As informações foram confirmadas pela família da criança. Na audiência, a autoridade da Justiça determine se os suspeitos são mantidos presos ou ficam em liberdade.





"Estou ansioso que vai acontecer. Espero que a Justiça seja feita e os culpados sejam julgados. Quem for culpado que pague pelo erro", disse o pai do garoto, que terá a identidade preservada.





Rodrigo Colares Freire, advogado da criança e do genitor, na área de direto de família, também está na expectativa para o resultado da audiência. "Que tanto a genitora quanto o padrasto sejam condenados ao rigor máximo da lei, o que fortificará a permanência da guarda unilateral ao pai, que já foi obtida junto à justiça cível após o ocorrido", falou Rodrigo Colares Freire.





O padrasto do garoto, suspeito do crime, tem 26 anos. Ele foi preso em flagrante e indiciado por lesão corporal grave. Ele teve a prisão convertida em preventiva.





Já a mãe do menino, de 27 anos, chegou a dar três versões aos médicos para justificar a dilaceração do órgão do menino, uma delas é que o ferimento grave tinha sido causado pela picada de um inseto. Após as investigações, ela foi autuada pela polícia por omissão. Ela está em liberdade aguardando a conclusão das investigações.





O inquérito que investiga o crime cometido contra a criança foi finalizado pela Polícia Civil e remetido ao Poder Judiciário. Os dois suspeitos não podem manter qualquer contato com a criança.





