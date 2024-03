INFLAÇÃO SOBE 0,83% EM FEVEREIRO, DIZ IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do Brasil, subiu 0,83% em fevereiro, após alta de 0,42% no mês anterior. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta terça-feira (12).





A alta foi puxada pelo impacto sazonal do grupo Educação, que subiu 4,98% no mês, de acordo com o IBGE.





O resultado de fevereiro representa uma aceleração contra o mês anterior, já que o IPCA havia fechado janeiro com alta de 0,42%. E, em fevereiro de 2023, teve alta de 0,84%.





O resultado de fevereiro deste ano veio acima da expectativa de economistas consultados pela agência de notícias Reuters, que esperavam alta de 0,78%.





Com isso, o Brasil tem uma inflação acumulada de 4,50% em 12 meses.





Confira o resultado dos grupos do IPCA:

Alimentação e bebidas: 0,95%;

Habitação: 0,27%;

Artigos de residência: -0,07%;

Vestuário: -0,44%;

Transportes: 0,72%;

Saúde e cuidados pessoais: 0,65%;

Despesas pessoais: 0,05%;

Educação: 4,98%;

Comunicação: 1,56%. (Gazeta Brasil)