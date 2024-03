Justiça dos EUA arquiva pedido de extradição de Allan dos Santos

O senador Jorge Seif (PL-SC), em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (7), afirmou que a Justiça dos Estados Unidos arquivou o pedido de prisão e extradição do jornalista Allan dos Santos, enviado pela Justiça brasileira.





O jornalista, residente nos Estados Unidos desde 2020, com prisão preventiva decretada no Brasil, é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O senador comemorou a notícia do arquivamento.





– A Justiça americana arquivou o pedido de extradição feito pelo nosso STF, porque eles não entendem que o jornalista Allan dos Santos cometeu crime, senão o crime de opinião. O Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil pediu a extradição de um jornalista por crime de opinião e, que eu saiba, não existe crime de opinião na nossa Constituição – argumentou.





O senador criticou também ações que, segundo ele, impactam a liberdade de imprensa no Brasil. Ele mencionou o fechamento do canal do YouTube Terça Livre e o pedido de cancelamento da concessão da Rádio Jovem Pan feito pelo Ministério Público Federal e defendido pela Advocacia-Geral da União (AGU). Seif argumentou que “a perseguição” a jornalistas e veículos de comunicação coloca a democracia do país em risco.





– Num país em que o Estado ou qualquer de seus órgãos revoga a liberdade de imprensa com o fechamento de veículos de comunicação, parece-me, espero estar enganado, que nós não estamos mais numa democracia plena. E o jornalista brasileiro nunca enfrentou algo como a situação atual, caracterizada por um jornalismo feito com medo de expressar suas opiniões – disse.





*Agência Senado