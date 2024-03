MAIS UM: Ex-usuário de drogas relata abuso sexual do padre Júlio Lancellotti em casa paroquial

Um ex-usuário de drogas relatou ao vereador paulistano Rubinho Nunes (União Brasil) os abusos sexuais que teria sofrido do padre Júlio Lancellotti. O homem, cuja identidade está sob sigilo, disse que as cenas ocorreram por dois anos na casa paroquial da Paroquia São Miguel Arcanjo, no centro da capital paulista. As revelações foram feitas na sexta-feira 1º.





Oeste apurou que o homem depôs nesta segunda-feira, 4, na Cúria Metropolitana de São Paulo. A instituição religiosa está ciente do caso desde esta tarde.





Na terça-feira 5, os vereadores devem ter acesso à integra do depoimento. Os líderes da Câmara Municipal se reunirão por volta das 14 horas para tratar da possível instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das ONGs da Cracolândia. Por ter colaborado com as ONGs durante anos, o sacerdote poderia ser ouvido.





Geralmente, as reuniões são transmitidas pela internet. No entanto, o encontro para discutir o escândalo que envolve o padre Júlio Lancellotti será privado.





O presidente da Casa, Milton Leite (União Brasil), pretende exibir os vídeos que mostram o pároco se masturbando para um menor de idade. Esse material deu início à investigação que corre na Arquidiocese de São Paulo e no Ministério Público. A veracidade das cenas foi comprovada por duas perícias distintas.