A POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR !

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, na data de hoje 04/03/2024, efetuou a prisão em flagrante de um homem de 38 anos de idade, pelos crimes de ameaca, perseguição e violência psicológica contra sua ex-companheira, prisão ocorrida no Ponto das Topics da Praça do Patrocínio, em Sobral.





Segundo as investigações, a vítima vinha sofrendo violência psicológica e ameaças constantes de seu ex companheiro, bem como foi perseguida na manhã de hoje pelo suspeito, quando foi até o posto de saúde do bairro da Vila União buscando atendimento, pois estava tendo uma crise de ansiedade devido aos transtornos causados pelo ex companheiro.





Os policiais civis da DDM de Sobral foram acionados e saíram em busca do suspeito, logrando êxito em localizá-lo no Ponto das Topics quando tentava se dirigir à cidade de Massapê, onde reside atualmente.





Foram realizados todos os procedimentos policiais cabíveis e posteriormente o suspeito foi encaminhado Penitenciária de Sobral.