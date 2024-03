MORRE SEGUNDA VÍTIMA BALEADA NA TENTATIVA DE ASSALTO EM MERCADINHO NO RENATO PARENTE

Morreu no Hospital Regional de Sobral (HRN), a segunda vítima baleada durante tentativa de assalto um mercadinho no Bairro Renato Parente, no início da tarde de sábado (09) .





Um jovem conhecido por Ismael trabalhava no mercadinho do Tiago, quando dois indivíduos chegaram ema moto para assaltar e em seguida efetuaram vários tiros, atingido o dono e mais três funcionários. Infelizmente, Ismael foi atingido e socorrido para o HRN. mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste domingo (10).





A polícia civil, através do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da delegacia regional de Sobral, deu início ao trabalho de início aos trabalhos investigatórios, a fim de esclarecer se houve realmente assalto ou execução.





Sobral registra 22 homicídios dolosos no corrente ano.





Com informações de Olivando Alves