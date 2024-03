Motorista passa mal, invade calçada e atropela 6 pessoas

Um motorista de carro perdeu o controle da direção após passar mal e atropelou ambulantes e clientes que estavam em frente ao Terminal Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, na noite desta quinta-feira (29). Seis pessoas foram levadas para hospitais da região, segundo a polícia.





O acidente foi registrado por volta das 23h. Testemunhas contaram que os ambulantes estavam encerrando o expediente, quando o carro invadiu a calçada, atingiu três barracas e atropelou ao menos oito pessoas. O veículo só parou quando colidiu contra um poste, segundo testemunhas.





De acordo com a polícia, o motorista teve uma crise convulsiva. Os seis feridos foram socorridos e levados para os hospitais do Tatuapé, Sapopemba, São Mateus e Mooca.





O comerciante José Leal, que vende churrasco no local há cinco anos, teve a barraca atingida. Ele e a esposa, grávida de 6 meses, foram atropelados pelo carro.





"Eu estava com minha esposa acabando de encerrar o expediente e do nada a gente só escutou o barulho. Quando puxei ela eu vi. O carro já passou no meu peito arrastando tudo e daí pra frente a gente só ouviu o comentário de que ele veio na contramão, que tinha tido um ataque, e passou direto levando todo mundo", afirmou José, que não teve ferimentos graves.





