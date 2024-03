Menino de 9 anos morre após se engasgar com um pedaço de pão

Um menino de 9 anos morreu na noite desta quarta-feira (28) após se engasgar enquanto comia um pedaço de pão em Franca (SP).





Felipe Henrique da Silva dos Santos foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros na casa onde vivia com a família, no bairro Parque das Árvores, zona Sul da cidade.





A criança chegou a ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Jardim Aeroporto, mas morreu depois de sofrer duas paradas cardíacas.





De acordo com o boletim de ocorrência, o menino era diagnosticado com algumas comorbidades, como diabetes, hipertensão, epilepsia, entre outras. Não há informações sobre a relação dessas doenças com a morte.





G1