SOBRAL-CE: Bombeiros resgatam idosa que ficou ilhada após cheia do Rio Acaraú

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou uma idosa de 98 anos que ficou ilhada em sua residência na localidade de Pedra Branca, em Sobral, na Região Norte. O resgate aconteceu nesta quinta-feira, 29, por volta das 15 horas após a filha da idosa acionar a equipe via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).





Em decorrência das chuvas, diversas comunidades ficaram ilhadas por conta da inundação causada pelo transbordamento do rio Acaraú, como foi o caso do local onde fica a residência da idosa. De acordo com o CBMCE, neste momento não é possível chegar por lá sem um barco.





Os familiares da idosa, preocupados com uma nova chuva e com a possibilidade do nível da água subir e invadir a residência, acionaram os bombeiros via Ciops para ajudarem a senhora que possui sua mobilidade reduzida.





Com o auxílio de uma embarcação, motor de poupa, remos e coletes salva vidas, a guarnição de salvamento, que contou com quatro agentes, resgatou a idosa e a levou para a família sã e salva e já foi levada para casa.





Fonte: G1