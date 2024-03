SOBRAL-CE: POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE HOMICÍDIO

Na manhã do dia 01.03.2024 (sexta-feira), o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de 01 (um) homem investigado pela prática de um homicídio no município.





Relembre o caso:





Na noite do dia 31.01.2024, o suspeito teria se aproximado da vítima em uma motocicleta preta e teria efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu a cabeça da vítima, um homem de 26 anos, sem passagens criminais. A vitima chegou a ser socorrida para o hospital mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





O crime ocorreu nas proximidades da residência da vítima localizada na rua Terrenos Novos, bairro Terrenos Novos, em Sobral/CE.





A motocicleta de cor preta, provavelmente utilizada no crime, foi apreendida pela equipe do NHPP no dia seguinte ao fato. O veículo apresentava registro de roubo e foi restituído ao legítimo proprietário após os trâmites legais.





Após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi encaminhado para a penitenciária de Sobral onde foi colocado à disposição da Justiça.





Importante destacar ainda a participação da população através de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.