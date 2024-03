Mulher é presa por enterrar vivo o filho recém-nascido em quintal

Uma mulher, cujo nome não foi divulgado, foi presa sob suspeita de enterrar o filho recém-nascido vivo em um quintal de Rio Verde, no sudoeste do estado, há 15 anos. A prisão ocorreu durante a Operação Xadrez 121, que visa cumprir mandados contra autores de diversos crimes, incluindo homicídio, feminicídio e roubo. A Polícia Civil conduziu a operação.





De acordo com as informações da Polícia Civil, antes de enterrar o recém-nascido, a mulher teria descartado a placenta do bebê em um vaso sanitário. A prisão da suspeita ocorreu na última sexta-feira (1°), e até o momento da última atualização desta reportagem, a defesa da mulher não havia sido localizada pelo G1.





A investigação aponta que o crime foi cometido em 24 de setembro de 2009. Na ocasião, a polícia foi acionada por terceiros, e o bebê, um menino, foi encontrado enterrado no quintal da residência, já sem vida. A perícia revelou que o recém-nascido nasceu com vida, resultando no indiciamento da mulher por homicídio qualificado.





A mulher foi inicialmente denunciada por infanticídio, uma vez que ela teria dado à luz e, em seguida, causado a morte do filho influenciada pelo estado mental pós-parto. Em seu depoimento à polícia em 2009, a suspeita alegou que não tinha conhecimento da gravidez e afirmou que o bebê não apresentou sinais de vida ao nascer.





A prisão preventiva da suspeita foi realizada, e ela foi encaminhada ao Presídio de Serranópolis.





Com informações do g1