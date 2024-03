VIOLÊNCIA DESENFREADA: chacina deixa quatro mortos em Cascavel/CE

Quatro pessoas foram assassinadas a tiros dentro de um imóvel na cidade de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza, nesse sábado, 2. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Vítimas, todos homens, foram mortas na localidade de Guanacés.





Uma delas, de 30 anos, tem passagens na Polícia por tentativa de homicídio, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo. Outra vítima da chacina tem 28 anos anos de idade, ainda segundo a SSPDS. Os outros dois mortos ainda não foram identificados formalmente.





Em nota, a pasta informou que as "Forças de Segurança estão em diligências ininterruptas para identificar e capturar os suspeitos envolvidos" na ocorrência.





Foram acionadas Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para realizar os primeiros levantamentos no local. Também foram enviadas mais equipes da PMCE e da Polícia Civil (PC-CE) para reforçar o policiamento ostensivo e investigativo na região.





"Os trabalhos integrados contam com o auxílio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana e das inteligências da SSPDS e de seus órgãos vinculados. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Cascavel", diz a nota.









Denúncias





A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.





Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Cascavel: (85) 3334-3591





Com informações do portal O Povo