Paciente com câncer denuncia cabeleireiro por furto do cabelo que seria usado em aplicação

Uma fisioterapeuta em tratamento contra ao câncer denuncia um cabeleiro por furto de cabelo. Kate Reyes, colombiana naturalizada brasileira que vive em Fortaleza, voltou a ver os cabelos crescerem após conclusão das fases do tratamento e planejava fazer um alongamento, aplicando cabelo doado por amigo.





Em setembro de 2023, Kate relatou nas redes sociais que sofria com a doença e perdeu os cabelos durante as sessões de quimioterapia. "Eu amava demais os meus cabelos, eles eram bem longos, pretos", afirma Kate, ao g1.





A mensagem comoveu vários amigos do Brasil e da Colômbia, que enviaram para ela um total de 825 gramas de cabelo. As madeixas são avaliadas em R$ 7 mil, conforme orçamento que Kate fez em salões de Fortaleza.





"Meu plano inicial era usar as doações pra fazer uma peruca, mas depois eu vi que era melhor fazer uma aplicação", diz. A aplicação é o procedimento de "colar" o cabelo doado ao cabelo natural.





Ela encontrou um profissional para fazer o procedimento, que hoje ela denuncia pelo furto do cabelo. "Quando eu falei que queria a aplicação, ele já se mostrou interessado. Eu dei na hora o que eu tinha, uma parte do cabelo doado. Depois ele foi lá em casa, me pediu todo o cabelo que eu tinha. Ele disse que precisava de tudo pra deixar o cabelo mais volumoso, mais bonito", lembra Kate.





A Secretaria da Segurança Pública afirma que a Polícia Civil investiga o caso, denunciado em fevereiro.





(G1)