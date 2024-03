Final de semana sangrento em Sobral com quatro homicídios

Ao todo foram duas tentativas e quatro homicídios no final de semana em Sobral.

O segundo final de semana de março, em Sobral, foi marcado pela violência. A primeira ocorrência aconteceu na manhã de sexta-feira (8), por volta das 14h, quando um jovem identificado apenas como Ezequiel foi atingido por cinco disparos de arma de fogo, na avenida John Sanford, próximo à Escola Netinha Castelo. A vítima segue internada no Hospital Regional de Sobral (HRN).





No sábado (9), por volta das 14h, um jovem, ainda não identificado pelo Portal Paraíso, foi baleado no bairro Dom Expedito nas proximidades do Palmeiras Country Club. A vítima foi socorrida por populares para o hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





Os dois primeiros homicídios aconteceram depois da tentativa de um assalto a um mercadinho na rua Maria Selma Vasconcelos Carneiro, bairro Renato Parente, quando as vítimas reagiram e foram atingidas por disparos de arma de fogo. Ao todo quatro pessoas foram baleadas, entre elas o dono do comércio. Todas trabalhavam no ponto comercial.





Apesar de socorridas para o HRN, duas das vítimas não registiram e morreram horas depois. De acordo com informações da imprensa local, o proprietário do estabelecimento, Tiago Robson Gomes de Lima, 37, morreu na tarde desse sábado. Já na manhã desse domingo (10) morreu, também, no HRN, a segunda vítima da tentativa de assalto, identificada como Antônio Ismael Justo da Silva, 21.





Ainda na noite de sábado, por volta das 20h, no bairro Dom José I, Carlos Alberto Furtado Casseano, 26, foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Casseano foi socorrido, mas morreu depois dá entrada no hospital.





Na madrugada desse domingo (10), um jovem identificado por Bruno Sena, 26, foi assassinado a tiros na localidade de Recreio no Distrito de Rafael Arruda. Bruno morreu no local.





Com informações de Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso