Preso que matou policial foge da cadeia no Piauí

O detento Wagner Bezerra Lima, conhecido como “Guiné”, fugiu na tarde desta sexta-feira, dia 08, da Penitenciária Vereda Grande, em Floriano, a 248 km de Teresina. A fuga aconteceu por volta das 12h.





Wagner Bezerra foi condenado pelo assassinato do cabo Daniel Marcos Ferreira, da Polícia Militar do Piauí. A fuga ocorreu durante o banho de sol – o detento conseguiu escapar através de uma reforma no setor de obras da unidade prisional em Floriano. De acordo com a denúncia que consta na condenação, Wagner Bezerra cometeu um homicídio em Picos. Na fuga, se deslocou para o município de Paquetá. No local, ele foi preso e conduzido para a sede do Grupamento da Polícia Militar (GPM).





O acusado reagiu à revista pessoal, adentrou um dos cômodos do imóvel e surpreendeu o policial tomando sua arma funcional – logo depois, o criminoso matou o policial com vários disparos de um revólver calibre .32 que estava em sua posse, e com a arma do policial calibre .40.





O indivíduo fugiu com a pistola do policial – ele foi capturado com a arma, carregador e o revólver .32.





PI24h