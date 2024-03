Ditador Maduro sequestra diretor de campanha de Corina Machado

Ex-deputada informou o sequestro na rede social Instagram.

Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana, denunciou o sequestro de seu diretor de campanha do estado de Barinas,Emill Brandt, no oeste venezuelano, pelo regime de Nicolás Maduro.“Denuncio aos venezuelanos e ao mundo que o regime de Nicolás Maduro sequestrou o nosso Diretor do Comando de Campanha do estado de Barinas, Emill Brandt, poucas horas depois de eu ter visitado este estado”, publicou Corina Machado na rede social Instagram.





No post, a ex-deputada fez menção ao histórico de perseguição liderado por Maduro contra sua equipe e lembrou que teve dirigentes de sua campanha sequestrados em mais outros três estados. “Há 47 dias sequestraram nossos Diretores dos Comandos de Campanha dos estados de Trujillo, Vargas e Yaracuy, que hoje estão presos em El Helicoide, o maior centro de tortura da América Latina”, afirmou.





E Completou: “Exigimos uma reação firme de todos os atores nacionais e internacionais que apoiam uma verdadeira eleição presidencial na Venezuela”.





Fonte: Diário do Poder / Deborah Sena