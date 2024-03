Sob Lula, feminicídio dispara: 1 mulher morta a cada 6 horas

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio registrados no Brasil dispararam no primeiro ano do governo Lula. Foram notificados 1.463 casos em 2023 nos 26 Estados e no Distrito Federal (DF), contra 1.440 em 2022, último ano do governo Jair Bolsonaro.





De acordo com a contagem que ocorre desde a tipificação do crime em 2015, os dados representam a morte de uma mulher a cada seis horas.





“A legislação vigente qualifica o feminicídio como um crime que decorre de violência doméstica e familiar em razão da condição do sexo feminino, em razão de menosprezo à condição feminina, e em razão de discriminação à condição feminina”, detalha o Fórum.





(Diário do Poder)