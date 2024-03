Quem são os pilotos da PF que morreram em acidente de avião em BH

Na tarde desta quarta, 6, aconteceu um acidente envolvendo um avião da Polícia Federal na Pampulha, Belo Horizonte. As vítimas foram os pilotos Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto, acompanhados pelo mecânico Walter Luís Martins, que foi socorrido lúcido.





A Polícia Federal revelou a identidade das vítmas do acidente envolvendo um avião da corporação nesta quarta-feira, 6. São elas os pilotos Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto.





Guilherme Irber era formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), onde, em 2021, compartilhou estar recebendo um novo certificado. Também naquele ano, o piloto comemorou 10 anos de seu primeiro voo solo, que ocorreu em setembro de 2011. Assim, ele completaria este ano 13 anos de experiência.





Da mesma forma que amava seu trabalho, Guilherme era apaixonado por viajar. Nas redes sociais, ele publicava fotos ao redor do mundo, compartilhando atualizações sobre sua localização com amigos e familiares, inclusive as rotas aéreas que fazia.





Já o piloto José de Moraes Neto possui menos informações disponíveis online. Sua foto foi compartilhada pelo Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal, que lamentou e declarou luto por sua partida e de Guilherme.

O acidente





Um avião da Polícia Federal caiu na tarde desta quarta enquanto realizava um voo de manutenção no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Além de Guilherme Irber e José de Moraes, estava na aeronave o mecânico Walter Luís Martins. Ele foi socorrido lúcido e encaminhado ao hospital João XXIII, na capital mineira.





A PF informou que “já iniciou investigação para apurar as circunstâncias do acidente, envolvendo a aeronave Cessna Caravan 206B, e enviará nas próximas horas peritos especialistas em segurança de voo e acidentes aéreos para auxiliar nas apurações.”

Anuncios





O Diretor-Geral da PF, Andrei Rodrigues, também irá ao local. A PF finalizou a nota se solidarizando com os familiares e amigos da vítima. A instituição também decretou luto oficial de três dias.





Em nota enviada ao Terra, a CRR Aeroportos, responsável pelo Aeroporto da Pampulha, informou que “os bombeiros do aeroporto estão empenhados no cumprimento dos protocolos de segurança e atendimento após ocorrência com aeronave modelo Cessna 208B”.





As operações no aeroporto seguem normais, já que o acidente ocorreu fora da faixa da pista.