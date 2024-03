ROBINHO DEVE CUMPRIR PENA POR E37UPRO NO BRASIL, DECIDE STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que Robinho, condenado por estupro na Itália, deve cumprir sua pena no Brasil. A decisão foi baseada no voto do relator do caso, ministro Francisco Falcão, que obteve o apoio de oito ministros, havendo apenas dois votos divergentes. O julgamento registrou nove ministros favoráveis e dois contrários.





A Corte Especial do STJ, composta pelos ministros mais antigos do tribunal, também decidiu que Robinho deve ser imediatamente preso. A defesa do ex-jogador pretende recorrer da decisão e solicitar que ele aguarde o julgamento desse recurso em liberdade.





A posição do relator, ministro Francisco Falcão, prevaleceu, respaldada pela consideração de que não há impedimentos constitucionais ou legais para a homologação da sentença.





A sessão ocorreu na Corte Especial, composta pelos 15 ministros mais antigos do STJ, com a participação de 12 magistrados. O vice-presidente, Og Fernandes, presidiu a sessão e só votaria em caso de empate. Com seis votos favoráveis, a maioria foi formada.





Os ministros se abstiveram de analisar o mérito do caso, concentrando-se na verificação se a decisão da Justiça italiana cumpriu determinados critérios para ser reconhecida e cumprida no Brasil.





Como votaram os ministros:





A favor da homologação:





Francisco Falcão

Humberto Martins

Herman Benjamin

Luis Felipe Salomão

Mauro Campbell Marques

Isabel Gallotti

Ricardo Vilas Boas

Antonio Carlos Ferreira

Sebastião Reis





Contra a homologação:Raul Araújo





Benedito Gonçalves

O primeiro pedido da justiça italiana foi de extradição do ex-jogador para cumprir a pena no país em que foi condenado. Entretanto, o pedido foi negado pela justiça brasileira em novembro de 2022.





A extradição de cidadãos brasileiros é excepcional, reservada para casos de envolvimento em tráfico de drogas ou prática de crimes graves. A decisão final sobre a extradição é tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que avalia cada caso individualmente.









Cumprimento da pena no Brasil:





Sem a extradição de Robinho, a justiça italiana requisitou que o ex-jogador cumprisse a pena, estabelecida em nove anos de prisão, em território brasileiro. Robinho foi condenado em última instância por estupro coletivo de uma mulher em Milão, em 2013, quando jogava pelo Milan. A sentença foi proferida em 2022, quando Robinho já estava no Brasil.





Como já foi condenado em todas as instâncias na Itália, Robinho não pode ser submetido a um novo julgamento pelo mesmo caso no Brasil.





(Gazeta Brasil)